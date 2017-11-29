В Житомире введут экологическую форму для водителей троллейбусов, которая станет еще одной визитной карточкой города

В Житомире разработали форму для водителей троллейбусов. Как сообщил на своей странице в Фейсбук заместитель Житомирского городского головы Дмитрий Ткачук, уже подготовили эскизные разработки формы водителей троллейбусов. «Данный проект является продуктом совместной деятельности: фабрики “Kasyan”, ателье “OstWon” и шляпной мастерской “Шапелье” » , - пишет Ткачук.

По его словам, новая форма для водителей троллейбусов будет своеобразной визитной карточкой Житомира. «Мы создали форму для водителей, которая станет еще одной визитной карточкой города Житомир. Форменная одежда - это признак уважения к потребителю. Это - элемент сервиса», - говорится в сообщении.

Форма состоит из футболки “поло”, жилеты и фуражки. "Поло имеет универсальный крой “реглан. Данный крой улучшает форму посадки и облегчает подбор размера. Цветовая гамма - серый и зеленый. Серый цвет является практичным и имеет хорошие светоотражающие свойства в солнечную погоду. Зеленый цвет несет в себе символ “экологии”. Символ экологического города", - пишет Ткачук.

По его словам, новая форма будет комфортной в использовании, а футболка будет иметь светоотражающие ленты. "Жилетка имеет двухцветную гамму. Черный и зеленый. Черный - практичный цвет в использовании. Зеленый -символ “экологии”. Жилетка наполнена синтетическим утеплителем с высоким уровнем теплосбережения. Четыре фронтальных кармана делают жилетку функциональной", - отмечает заместитель городского головы. Кроме этого, форму дополнять черно - зеленая фуражка.

Как сообщал УНИАН, в Житомире внедряют новую транспортную концепцию.