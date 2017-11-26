В природном парке Одесской области лиман соединили с морем (фото, видео)
15:25, 26 ноября 2017Экология
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Сотрудники НПП «Тузловские лиманы» сделали прорыв Черного моря в лиман Шаганы в Одесской области.
В Одесской области лиман соединили с морем / фото Иван Русев, Facebook
Сотрудники НПП «Тузловские лиманы» соединили лиман Шаганы с Черным морем.
Об этом сообщил директор Национального природного парка Иван Русев, пишет Думская.
«Эти бравые представители государственной службы охраны НПП «Тузловские лиманы» всю ночь делали долгожданный прорыв Черного моря в лиман Шаганы. Вода стремительно потекла. Есть надежда, что хоть часть локальной популяции кефали выйдет в материнский организм — Черное море», — написал Русев на своей странице в Фейсбуке.
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