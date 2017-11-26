В Украине на дорогах построят коридоры для диких животных

В Украине построят на дорогах специальные коридоры для диких животных.

Над созданием специальных мостов - экодуков - работают экологи и участники проекта Transgreen, который финансируется фондами Евросоюза с помощью проекта Interreg - Дунайской транснациональной программы для поддержки дружественных к окружающей среде и безопасных транспортных систем, передает WWF в Украине.

Специальные коридоры на автодорогах позволят сохранить популяцию диких животных в условиях интенсификации дорожного строительства в Украине.

В рамках проекта Transgreen к созданию безопасной для окружающей среды транспортной системы в Карпатском регионе будут вовлечены связанные с планированием крупных инфраструктурных объектов организации и представители природоохранной отрасли. Предполагается, что экодуки разместят в ареоле обитания животных, что вымирают - рыси и бурого медведя, которых осталось в Украине 200 и 220 особей соответственно.

"Приоритетом проекта будет поддержка беспрепятственных экологических коридоров, обеспечивающих свободное передвижение видов, подвергающихся наибольшему воздействию от авто и железнодорожных путей: крупных хищников (бурых медведей, волков, рысей) и некоторых видов травоядных, - отмечают авторы проекта. - Представители государственных и областных администраций, международные организации, исследовательские центры и университеты, автодорожные и железнодорожные компании, экологические организации, которые имеют знания и опыт, возможности и полномочия для выработки конкретных решений, будут работать над уменьшением влияния на окружающую среду и дизайном целесообразных «зеленых» элементов инфраструктуры".

Сейчас строительство специальных мостов для перехода диких животных рассматривается на четырех пилотных объектах, а именно: автодорог Миклош (Венгрия) – Кошице (Словакия) – Ужгород (Украина), Тиргу Муреш – Яси (Румыния), автодороги Бескиды (Чехия – Словакия). В рамках проекта будет разработан ряд стандартов интегрированного планирования инфрастуктурных объектов и проводиться мероприятия по лоббированию включения этих стандартов в качестве инструментов государственной политики в странах региона.

Первые переходы для диких животных были построены в 1950-х годах во Франции и впоследствии распространились по всему миру: от Австралии до Северной Европы. Больше всего экодуков в Нидерландах – более 600, также в этой стране находится самый длинный в мире мост для животных, протяженность которого составляет 800 метров.