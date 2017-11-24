Киев признали самым "зеленым" мегаполисом Европы

В списке самых "зеленых" городов Европы городского исследователя Филиппа Гартнера Киев занял первое место в категории городов Европы с населением более 2 миллионов.

Индекс "зелености" украинской столицы (NDVI) - 0.389, сообщает Новое время со ссылкой на Archdaily.

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Исследователь использовал спутниковые снимки, в которых применил метод Normalized Difference Vegetation Index (Индекс нормализованной разновидности растительности), использующий типы точек со снимков.

В исследовании анализируется площадь 8 километров возле официальных центров городов, чтобы определить, содержит ли она живую растительность или нет.

Всего Гартнер исследовал 43 европейских города.

Городами-лидерами по количеству зелени в Европе стали Сараево (Босния и Герцеговина), Вадуц (Лихтенштейн), Любляна (Словения), Андорра-ла-Велья (Андорра) и Берн (Швейцария).

Наименее "зеленым" городом признаны Афины (Греция).