В Швеции строят теплицу-небоскреб (фото)

В шведском городе Линчепинг завершается строительство первой в мире теплицы-небоскреба.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Business Insider.

Как отмечается, здание стоимостью 40 миллионов долларов будет кормить более 5 тысяч человек в год.

К 2050 году население планеты увеличится до 9,6 млрд человек, а около 66% из них будут проживать в городских районах. Эти прогнозы оставляют много вопросов, в частности, как города смогут прокормить всех своих жителей.

Шведская пищевая компания Plantagon предлагает строить своеобразные башни с гигантскими фермами.

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Теплица-небоскреб будет работать по технологии гидропоники, то есть овощи будут расти без почвы в богатом питательными веществами водном растворе.

По словам генерального директора Plantagon Ханса Хессла, ферма будет в основном автоматизирована.

С помощью специальных технологий будет создана экологическая зона, где вода и воздух будут чистыми и позволят вырастить качественный урожай в самом центре мегаполиса без удобрений.

Строительство здания началось в 2012 году, ее открытие планируется на начало 2020 года.