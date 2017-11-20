В Швеции строят теплицу-небоскреб (фото)
Теплица-небоскреб будет работать по технологии гидропоники, то есть овощи будут расти без почвы в богатом питательными веществами водном растворе.
В шведском городе Линчепинг завершается строительство первой в мире теплицы-небоскреба.
Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на Business Insider.
Как отмечается, здание стоимостью 40 миллионов долларов будет кормить более 5 тысяч человек в год.
К 2050 году население планеты увеличится до 9,6 млрд человек, а около 66% из них будут проживать в городских районах. Эти прогнозы оставляют много вопросов, в частности, как города смогут прокормить всех своих жителей.
Шведская пищевая компания Plantagon предлагает строить своеобразные башни с гигантскими фермами.
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Теплица-небоскреб будет работать по технологии гидропоники, то есть овощи будут расти без почвы в богатом питательными веществами водном растворе.
По словам генерального директора Plantagon Ханса Хессла, ферма будет в основном автоматизирована.
С помощью специальных технологий будет создана экологическая зона, где вода и воздух будут чистыми и позволят вырастить качественный урожай в самом центре мегаполиса без удобрений.
Строительство здания началось в 2012 году, ее открытие планируется на начало 2020 года.