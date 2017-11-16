Ученые показали гигантскую озоновую дыру над Антарктидой (видео)

Климатологи проследили за изменением озонового слоя Земли и показали на основе этих наблюдений анимацию гигантской озоновой дыры над Антарктидой.

Они обнаружили, что содержание озона в атмосфере начало расти после 1997 года, передает Европейское космическое агентство.

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Такую динамику климатологи связали с принятием мер по сокращению выбросов фторхлоруглеводородов.

Как сообщал УНИАН, площадь озоновой дыры над Антарктикой обычно достигает своего максимума в середине сентября – начале октября.

Антарктическая озоновая дыра расширяется каждый год во время весны на Южном полюсе.