Ученые показали гигантскую озоновую дыру над Антарктидой (видео)
10:32, 16 ноября 2017Экология
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Специалисты показали анимацию гигантской озоновой дыры над Антарктидой.
Климатологи проследили за изменением озонового слоя Земли и показали на основе этих наблюдений анимацию гигантской озоновой дыры над Антарктидой.
Они обнаружили, что содержание озона в атмосфере начало расти после 1997 года, передает Европейское космическое агентство.
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Такую динамику климатологи связали с принятием мер по сокращению выбросов фторхлоруглеводородов.
Как сообщал УНИАН, площадь озоновой дыры над Антарктикой обычно достигает своего максимума в середине сентября – начале октября.
Антарктическая озоновая дыра расширяется каждый год во время весны на Южном полюсе.
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