Ученые показали гигантскую озоновую дыру над Антарктидой (видео)

10:32, 16 ноября 2017
Экология
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Специалисты показали анимацию гигантской озоновой дыры над Антарктидой.

Климатологи проследили за изменением озонового слоя Земли и показали на основе этих наблюдений анимацию гигантской озоновой дыры над Антарктидой.

Они обнаружили, что содержание озона в атмосфере начало расти после 1997 года, передает Европейское космическое агентство

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Такую динамику климатологи связали с принятием мер по сокращению выбросов фторхлоруглеводородов.

Как сообщал УНИАН, площадь озоновой дыры над Антарктикой  обычно достигает своего максимума в середине сентября – начале октября. 

Антарктическая озоновая дыра расширяется каждый год во время весны на Южном полюсе.

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Теги: #озоновая дыра#дыра над Антарктидой