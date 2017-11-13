Украинцы получили награду Стэнфордского университета за внедрение "зеленых технологий" (видео)
12:11, 13 ноября 2017Экология
173
После того, как братья потеряли престижную работу, они помогали родителям строить дом, внедряя там зеленые технологии.
Украинцы получили награду Стэндфордского университета за внедрение "зеленых технологий"
Двое братьев получили престижную награду в 100 тысяч долларов, которую может получить только один номинант со всего мира. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Победителями 2017 года стали двое украинцев – Роман и Андрей Зинченко. После того, как братья потеряли престижную работу, у них появилось много времени, и они помогали родителям строить дом, внедряя там зеленые технологии. А потом решили, что об этом должен узнать мир.
Братья создали общественную организацию, которая находит спонсоров для нестандартных решений в энергетике будущего.
Читайте такжеВ Китае дрон с огнеметом поможет убрать мусор с ЛЭП (видео)
Ранее стало известно, что в Британии создали устройство для очистки морской воды.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter