В зоопарке Николаева раздают бесплатные билеты за помощь в уборке листьев

В зоопарке Николаева раздают бесплатные билеты волонтерам за помощь в уборке листьев. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Из-за большого количества деревьев в зоопарке, его сотрудники с листопадом не справляются. Первыми помощниками стали студенты одного из вузов.

Как только в зоопарке объявили эту акцию, от желающих не было отбой. График уборок уже расписан на неделю вперед.

Как сообщал УНИАН, в Израиле камеры зафиксировали побег и возвращение в зоопарк бегемотихи.