В зоопарке Николаева раздают бесплатные билеты за помощь в уборке листьев
17:05, 10 ноября 2017Экология
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Из-за большого количества деревьев в зоопарке, его сотрудники с листопадом не справляются.
Первыми помощниками стали студенты одного из вузов / flickr.com/photos/nikk
В зоопарке Николаева раздают бесплатные билеты волонтерам за помощь в уборке листьев. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Из-за большого количества деревьев в зоопарке, его сотрудники с листопадом не справляются. Первыми помощниками стали студенты одного из вузов.
Как только в зоопарке объявили эту акцию, от желающих не было отбой. График уборок уже расписан на неделю вперед.
Как сообщал УНИАН, в Израиле камеры зафиксировали побег и возвращение в зоопарк бегемотихи.
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