Руководство страны призвали стимулировать раздельный сбор бытовых отходов

Отраслевой бизнес призывает парламент и Кабинет министров Украины к внедрению на законодательном уровне европейского принципа расширенной ответственности производителя, а также к стимулированию раздельного сбора отходов, что позволит Украине перейти к экономике замкнутого цикла, когда большинство отходов используются как сырье для повторного производства.

Об этом журналистам сообщил глава Украинской Упаковочно-Экологической Коалиции Владимир Слабый в ходе визита на крупные перерабатывающие предприятия Киевской области.

Он отметил, что бизнес выступает категорически против законодательных инициатив, которыми предлагается введение налога на производство и импорт упаковки и товаров в упаковке, а также против распространения «зеленого» тарифа на электрическую энергию, производимую из бытовых отходов, что противоречит европейской практике.

«В Верховной Раде есть ряд законопроектов, в которых предлагается решать проблему отходов путем проведения фискальной политики. А ведь предприятия на протяжении 14 лет уже оплачивали услуги государственной компании «Укрэкоресурсы», которая должна была обеспечивать функционирование системы сбора, заготовки и утилизации отходов как вторичного сырья, т.е. фактически платили налог за использование упаковочных материалов. Но в результате ничего не изменилось, проблема надлежащего сбора и переработки отходов так и не была решена. Теперь на законодательном уровне вновь предлагается вернуться к старой модели. Более того, авторы этих фискальных законопроектов предлагают за счёт налога с производителей упаковки и товаров в ней вначале построить заводы по сжиганию бытовых отходов, а потом выработанную на них электроэнергию продавать по «зеленому» тарифу». Это ни что иное, как банальное перекрёстное финансирование одного бизнеса за счёт другого. Просто кто-то хочет построить этот бизнес для себя, хотя у нас в Украине есть необходимые мощности для переработки вторсырья, в т.ч. и отходов упаковки», - сказал Слабый.

Владимир Слабый подчеркнул, что в Европе практически нет того, что сегодня предлагается в Украине – налогов на производство упаковки и товаров в упаковке. Политика стран ЕС в отношении отходов базируется на принципе расширенной ответственности производителя, что позволяет за счёт средств производителей товаров в упаковке финансировать раздельный сбор ресурсоценных отходов упаковки и направлять их на переработку. В экономически развитых странах стимулируется раздельный сбор бытовых отходов, что создает сырьевую базу для обеспечения потребностей перерабатывающих предприятий, а в Украине сегодня отечественные компании вынуждены импортировать часть сырья для переработки.

«Сейчас источником финансирования раздельного сбора бытовых отходов являются коммунальные платежи населения, которых недостаточно для организации системы сбора, сортировки и доставки на перерабатывающие предприятия. Эта отрасль является убыточной. Поэтому во всех странах Европы производители товаров в упаковке на основе принципа расширенной ответственности производителя обязаны в законодательном порядке финансировать системы приема и раздельного сбора отходов упаковки от конечного потребителя, а также проводить информационную и разъяснительную работу среди людей. И у нас должен быть соответствующий европейским принципам закон, который стимулировал бы граждан к сортировке отходов упаковки, а производителей упаковки и товаров в упаковке – к ее сбору и переработке», - отметил Слабый.

Такой же позиции придерживается генеральный директор «Обуховгорвторресурсы» Армен Полатьян, который отметил, что сортировать отходы необходимо там, где они создаются, т.е. в домохозяйствах.

«Однозначно нужно сортировать отходы на месте их возникновения. Сортировать на полпути уже поздно, ведь будут потери. После сбора неотсортированных отходов можно получить около 30% сырья для переработки, а если мы будем сортировать в квартирах – это уже очень высокий процент – около 90%», - сказал Полатьян. Он подчеркнул, что стимулирование сортировки должно быть реализовано на государственном уровне.

«У нас в стране нет необходимого закона, поощряющего сортировку. Стимулировать в данном вопросе мы можем только «танцами живота». Мы ежемесячно пишем бумажки, раздаем людям. Это все, на что мы способны и финансово, и административно. Самое главное - это государство, которое должно регулировать этот вопрос», - сказал Полатьян.

В свою очередь, ведущий специалист «Киевского картонно-бумажного комбината» Андрей Науменко сообщил, что его предприятие в месяц перерабатывает 30 тыс. тонн макулатуры, при этом половину приходится импортировать из-за отсутствия в Украине налаженного механизма сортировки мусора, что приводит к дефициту сырья.

«В нашем государстве должна стимулироваться сортировка отходов, а не их сжигание по «зеленому» тарифу. Мы переработали определенное количество макулатуры и спасли деревья от рубки, а сжигание – это разве экологично?», - отмечает Науменко.

Советник главы правления «Ветропак Гостомельский Стеклозавод» Андрей Гирнык также отмечает важность сортировки бытовых отходов. «Нужно организовать сортировку. Сегодня фактически Украина производит 1 млн. тонн стекла. Перерабатываем 360 тыс. тонн, 200 тыс. тонн мы импортируем, а куда девается еще почти 400 тыс. тонн? Вывозятся на полигоны или в парки, леса. Должна проводиться такая политика, чтобы перерабатывалось все, что можно переработать», - отметил Гирнык.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2016 года Кабинет министров поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Минэкологии провести проверку и инвентаризацию свалок бытовых отходов, а также разработать эффективную систему обращения с ними.

Следующим важным этапом государственной политики является принятие Национальной стратегии обращения с отходами и плана по реализации этой стратегии, которую разработала межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Минэкологии, Минэкономики, Минрегиона, а также эксперты немецкой федеральной компании GIZ и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Данный документ охватывает все виды отходов – твердые бытовые, промышленные, опасные, строительные, сельскохозяйственные и другие. Стратегия является основой для разработки регуляторной базы в сфере экологии.