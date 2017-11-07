ВР отправила на повторное второе чтение проект закона о стратегической экологической оценке

Верховная Рада Украины отправила на повторное второе чтение проект закона «О стратегической экологической оценке» (регистрационный номер 6106).

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 227 из 327 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак отметил на заседании парламента, что этот законопроект «направлен на выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, той дорожной карты, которая поддержана всей украинской общественностью по адаптации нашего законодательства к европейскому».

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По его словам, этот законопроект «распространяет свое действие на документы государственного планирования, которые влияют на экологию и здоровье и жизнь человека, и не распространяется на государственные документы, касающиеся национальной безопасности и обороны, борьбы с последствиями аварий или катастроф, а также на социально-экономические программы местного самоуправления».

Этот законопроект должен регулировать отношения в сфере оценки последствий исполнения документов государственного планирования для окружающей среды, в том числе для здоровья населения. При этом его действие не распространяется на документы государственного планирования, которые касаются исключительно национальной обороны или чрезвычайных ситуаций; бюджеты, бюджетные программы и финансовые планы; программы экономического и социального развития Автономной Республики Крым, областей, районов, городов, сел, поселков на краткосрочный период.

В законопроекте сказано, что осуществление стратегической экологической оценки проекта документа государственного планирования исключает необходимость проведения государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы такого документа.

В законопроекте определены субъекты стратегической экологической оценки, также определяется порядок осуществления стратегической экологической оценки.

Согласно закону, стратегическая экологическая оценка осуществляется в процессе разработки документа государственного планирования до его представления для утверждения. Осуществление стратегической экологической оценки обеспечивает заказчик.

Законом определено, что отчет о стратегической экологической оценке готовится до утверждения документа государственного планирования. Он должен содержать, в частности, характеристику текущего состояния окружающей среды, в том числе здоровья населения, и прогнозные изменения этого состояния, если документ государственного планирования не будет утвержден (по административным данным, статистической информации и результатам исследований); характеристику состояния окружающей среды, условий жизнедеятельности населения и состояния его здоровья на территориях, которые возможно подвергаются воздействию (по административным данным, статистической информации и результатам исследований); экологические проблемы, в том числе риски их влияния на здоровье населения, касающиеся документа государственного планирования, в частности в отношении территорий с природоохранным статусом (по административным данным, статистической информации и результатам исследований).

Также в законе предусмотрено общественное обсуждение в процессе стратегической экологической оценки проекта документа государственного планирования.