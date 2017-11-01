Химики придумали, как с помощью окурков хранить водород

Ученые придумали, как приспособить окурки от сигарет для хранения водорода. О новом методе они рассказали в журнале Energy and Environmental Science.

Водород используется во многих отраслях, от пищевой промышленности до электроэнергетики, также он служит ракетным топливом. Наиболее перспективным методом хранения водорода считается хранение в абсорбированном состоянии.

Читайте такжеХимики создали наклейки для выявления испорченных продуктов

Фильтр сигареты состоит из ацетилцеллюзы, которая практически не разлагается в естественных условиях. Однако при помощи гидротермальной карбонизации (процесса, в ускоренном виде повторяющего образование ископаемых углей) из окурков можно получить гидроуголь, который благодаря пористой структуре позволяет хранить в абсорбированном состоянии значительное количество водорода.

В год в мире выбрасывается до 800 тыс. тонн окурков, которые, помимо загрязнения окружающей среды, могут привести к попаданию в водопровод тяжелых металлов и других элементов, опасных для людей и животных. Таким образом, новый подход позволит не только создавать эффективные хранилища водорода, но и бороться с экологическими проблемами.