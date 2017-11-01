На Житомирщине лесники начали считать убытки от уничтожения лесных насаждений копателями янтаря

На Житомирщине лесники начали считать убытки от уничтожения лесных насаждений в результате работы незаконных копателей янтаря. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на начальника областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского.

Как отмечается в сообщении, по поручению председателя облгосадминистрации Игоря Гундича на Житомирщине уже начали считать убытки за уничтожение лесных насаждений, причиненные в результате работы старателей на территории Тепеницкого лесничества.

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«Наши сотрудники уже выехали на место, где работали мастера, и начали считать убытки. Сначала они обследуют места, если есть повреждения покрова – будем привлекать еще и экологическую инспекцию», – сказал Куринский.

Также он добавил, что далее с актами обследования управления обратится в правоохранительные органы области для открытия уголовного производства.

Перед этим, 31 октября, Гундич провел экстренное совещание с руководителями областных управлений полиции, прокуратуры, СБУ, лесного и охотничьего хозяйства о принятии мер по прекращению массового незаконной добычи янтаря. «Ни массовой, ни тем более - промышленной добычи янтаря на Житомирщине не должно быть. Мы должны сконцентрировать наши усилия и прекратить незаконные попытки варварского добыча камня», – подчеркнул на совещании руководитель области.

Ранее на Житомирщине полиция задержала четырех нелегальных копателей янтаря.