В Киевском зоопарке отпраздновали Zoo-Halloween (фоторепортаж, видео)
21:36, 31 октября 2017Экология
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Всем животным подарили тыквы с узорами, которых животные совсем не испугались, и пробовали съедобные подарки.
Во вторник, 31 октября, в Киевском зоопарке отпраздновали Zoo-Halloween. Всем животным раздали главный атрибут праздника - тыкву. Среди животных - лошади, еноты, тигр, горилла, слон и другие.
Как сообщал УНИАН, ранее киевский зоопарк показал, как его воспитанники наслаждаются "бабьим летом".
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