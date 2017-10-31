В Киевском зоопарке отпраздновали Zoo-Halloween (фоторепортаж, видео)

Во вторник, 31 октября, в Киевском зоопарке отпраздновали Zoo-Halloween. Всем животным раздали главный атрибут праздника - тыкву. Среди животных - лошади, еноты, тигр, горилла, слон и другие.

Как сообщал УНИАН, ранее киевский зоопарк показал, как его воспитанники наслаждаются "бабьим летом".