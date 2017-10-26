Под Киевом на Одесской трассе перевернулась цистерна с аммиаком, движение транспорта частично ограничено (видео)

На Одесской трассе в районе Глевахи Киевской области частично ограничено движение из-за опрокидывания цистерны с аммиаком.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

По его словам, автомобиль с цистерной с аммиаком ехал по главной дороге, а с второстепенной выехал грузовик ЗИЛ, который совершил столкновение с автоцистерной.

Жукович сообщил, что в результате столкновения «автоцистерна перевернулась, но разгерметизации не было».

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Также он рассказал, что сначала цистерну хотели поднять и поставить на колеса, но потом решили перекачать аммиак в другую цистерну, а затем пробовать поднять автомобиль.

«До сих пор движение по автодороге частично ограничено. Работают сотрудники ГСЧС и полицейские», - подчеркнул Жукович и добавил, что пока продолжается перекачивание аммиака в другую цистерну.