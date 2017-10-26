На Тернопольщине в Лановцах открыли обновленные биологические очистные сооружения (фото)

На Тернопольщине в Лановцах открыли обновленные биологические очистные сооружения. Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, проект реализован за средства Государственного фонда регионального развития на условиях софинансирования из местного бюджета.

«В Лановцах проживает свыше 8 тыс. людей. И когда мы поднимаем проблематику экологии, то должны четко понимать, что это проблематика не только окружающей среды, но прежде всего здоровье человека. От того, что в населенных пунктах нет очистных сооружений, возникают заболевания, появляется потребность в приобретении лекарств. Поэтому сегодня наша философия – строить очистные сооружения, а не больницы, ведь тогда исчезнет необходимость в массовой профилактике и лечении заболеваний среди населения. И поэтому наша цель – и дальше строить и открывать очистные сооружения в городах области», – сказал во время открытия председатель ОГА Степан Барна.

Он подчеркнул, что очистные сооружения позволяют обеспечить от 87 до 99% очистки воды, что дает возможность улучшить состояние окружающей среды.

«За последние два года в области мы направили почти 70 млн грн на строительство очистных сооружений. А это рекордная сумма за всю историю края. Надеюсь, что за ближайшие пять лет такие очистные сооружения будут в каждом районном центре нашей области», – сказал глава Тернопольщины.