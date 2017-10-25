На Львовщине подростки совершили расправу над двумя котами (фото)

Двое котят пострадало от рук несовершеннолетних садистов в Стрые: одного нашел хозяин застреленным около стройки, другое вбежало в дом окровавленным. Об этом сообщает зоозащитник Игорь Сайко в соцсети.

Читайте такжеВ маленькой квартире одесситка содержала более 60 котовКак выяснилось, к инциденту причастны несовершеннолетние ребята, жители села Орив, которые часто бывают на стройке.

«Котенку медицинская помощь оказана. Все будет хорошо. Интересует, будет ли хоть какая-то реакция полиции на откровенное нарушение ст. 299 Уголовного кодекса (до 8 лет тюрьмы), или все спустят на тормозах. Это же кот, вы что дураки?"», - отметил Игорь Сайко.

Вместе с тем, активисты Экологического корпуса Львовщины уверены, что на животных открыли охоту из пневматического оружия. Точное количество жертв не известно.

«Одну кошечку, к сожалению, спасти не удалось, другой - Рыжик, вчера прибежал с окривавленою головой. После осмотра раны стало понятно, что отверстие в ушке отвечает размеру пули пневматического оружия. Юрий [хозяин — авт.] сразу пошел во двор и заметил двух парней. В руках одного из них был предмет, похожий на пистолет», - отметили зоозащитники.

Мужчина вызвал полицию и догнал злоумышленников, которые уже начали убегать.

«Дождавшись патрульных, те, вместо того, чтобы провести досмотр личных вещей, вызвали для живодеров скорую», - возмутились в Экологическом корпусе Львовщины.