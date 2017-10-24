Зона отчуждения ЧАЭС должна стать центром международных научных исследований - Минэкологии

Чернобыльский радиационного-биосферный заповедник на территории зоны отчуждения должен стать центром международных научных исследований, сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, слова которого цитирует пресс-служба ведомства.

«На сегодня у нас есть ощутимый интерес наших партнеров, поскольку зона отчуждения является уникальным полигоном не только для радиоэкологов, но и для наблюдения за развитием флоры и фауны на заброшенных территориях. Поэтому заповедник, кроме главной барьерной функции защиты по недопущению распространения радиоактивного загрязнения, должен также стать центром для проведения научных исследований», - цитирует Семерака пресс-служба.

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Министр сообщил, что в прошлом году украинское законодательство изменилось и теперь позволяет привлекать к этим исследованиям международные научные организации и фонды.

При этом он отметил, что поскольку заповедник расположен в зоне отчуждения, которая является режимной территорией, специальные условия пропуска посетителей на территорию заповедника пока не изменятся.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2016 года президент Украины Петр Порошенко своим указом создал Чернобыльский радиационно-биосферный заповедник на территории зоны отчуждения. Многие общественные экологические организации отмечают рост биоразнообразия флоры и фауны на этой территории за годы отсутствия там хозяйственной деятельности человека.