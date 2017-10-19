В СЦКК предупреждают об угрозе экологической катастрофы из-за проблем с безопасностью при работах на заводе возле Новгородского

Российская сторона СЦКК и боевики не предоставляют гарантий безопасности для проведения работ на фенольном заводе возле поселка Новгородское, где накоплено 33 тыс. тонн химических отходов, что может привести к экологической катастрофе на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении Украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), обнародованном на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«Украинская сторона СЦКК подчеркивает, что российская сторона СЦКК устранилась от принятых на себя обязательств Меморандума и Протокола Трехсторонней контактной группы и намеренно направляет украинскую сторону СЦКК по решению вопросов о содействии в предоставлении гарантий безопасности для планирования и выполнения ремонтно-восстановительных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры Донбасса на прямые договоренности с непризнанным Украиной и мировым сообществом так называемым руководством на отдельной территории Донецкой области (ОРДО), а также их представителей в СЦКК, которые являются что нелегитимными и неконструктивными», - говорится в сообщении.

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Украинская сторона СЦКК подчеркивает необходимость проведения неотложных ремонтно-восстановительных работ по ликвидации угрозы техногенной катастрофы вблизи поселка Новгородское Донецкой области, где на местном фенольном заводе уже длительное время необходимо провести работы по укреплению противоаварийной защиты дамбы шламонакопителя 3-й очереди, находящегося вблизи линии разграничения. На сегодняшний день в этом искусственном резервуаре накоплено почти 33 тыс. тонн жидких отходов, которые содержат фенол, нафталин, формальдегиды, серную кислоту, нефтепродукты и другие опасные химические соединения, образовавшиеся в процессе работы предприятия.

«В результате обстрелов со стороны НВФ ОРДО на этом объекте повышенной опасности выведен из строя трубопровод, через который осуществлялась откачка воды. Между тем уровень угрожающей жидкости в шламонакопители уже достиг критической отметки.

Переполнение шламонакопителя может привести к разрушению дамбы, и тогда ядовитый поток хлынет на ближайший поселок Новгородское, затем попадет в реки Кривой Торец, а дальше - в Северский Донец, который является одним из немногих источников питьевой воды для всей Луганской и части Донецкой области», - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК в кратчайшие сроки обеспечила получение гарантий безопасности со стороны штаба АТО по заявкам на проведение ремонтно-восстановительных работ, в то время как с российской стороны СЦКК таких гарантий нет.

Украинская сторона СЦКК в очередной раз призывает российскую сторону Совместного центра принять все возможные меры воздействия для получения от руководства ОРДО соответствующих письменных гарантий безопасности.