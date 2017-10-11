Во Львове спасли прожившую всю жизнь в тесной клетке медведицу Машу (видео)

Во Львове спасли бурую медведицу, которая жила в тесной клетке в ресторане. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, бурую медведицу Машу, которая всю жизнь провела в тесной клетке при ресторане, перевезли в приют. Там приближенные к живой природе условия, медвежье общество и надлежащий уход.

На переселение медведицы предоставил согласие ее хозяин. Однако этому предшествовала многолетняя работа зоозащитников – были инспекции экологов и даже суд.

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«Животное мучается, у него была стереотипия – это, когда животное постоянно двигается в одном и том же ритме. Это свидетельствует о том, что у него недостаточно возможности двигаться полноценно», – говорит эксперт.

По словам бывших владельцев, они приобрели животное еще медвежонком у охотников, которые поймали ее в Карпатах и решили пристроить детеныша. Уверяют, что за Машей ухаживали хорошо. В приют отдали бы раньше, но ее никто не брал.