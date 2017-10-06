В образцах меда по всему миру найдена большая концентрация инсектицидов

Ученые заявили о том, что мед, произведенный для коммерческого использования, может содержать критическую для пчел-опылителей неоникотиноидов – самого распространенного вида инсектицидов. Выводы исследователей были опубликованы в журнале Science, пишет ZN.UA.

Из-за растущего беспокойства по поводу возможного негативного влияния неоникотиноидов на поведение и работоспособность пчел, их использование в некоторых странах контролируется: например, во Франции использование неоникотиноидов для коммерческого производства меда запрещено. Для того, чтобы выяснить масштабы распространения неоникотиноидов в мировой индустрии меда, авторы новой работы составили специальную карту, которая показывает концентрацию активных веществ неоникотиноидов в коммерчески доступных марках меда.

Читайте такжеМинприроды инициирует проведение научного учета популяции лося и занесения его в Красную книгу

Для этого ученые собрали 198 образцов меда из разных стран и измерили в них концентрацию пяти самых распространенных активных веществ неоникотиноида: ацетамиприда, клотианидина, имидаклоприда, тиаклоприда и тиаметоксана.

Исследователи выяснили, что 75% образцов меда содержали хотя бы один из неоникотиноидов: из них 30% содержали один вид, 45% — два или больше, а 10% образцов содержали четыре или пять неоникотиноидов. Самые высокие показатели были в Северной Америке: пестициды были найдены в 86% собранных образцов; самый маленький показатель был в странах Южной Америки — 57%.