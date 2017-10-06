Ученые зафиксировали всплеск радиации в нескольких странах Европы

Федеральное ведомство по радиационной защите Германии сообщило, что 29 сентября зафиксирован всплеск радиоактивности в воздухе в Западной и Центральной Европе. Там уточнили, что угрозы здоровью людей нет, передает Popular Mechanics.

Читайте такжеСМИ: Жителям Бельгии раздадут таблетки от радиацииВ частности, речь идет о Германии, Италии, Австрии, Швейцарии и Франции, где ученые столкнулись с повышенными уровнями изотопа рутений-106.

Пресс-секретарь организации Ян Хенрик Лауэр сообщил, что источник выброса рутения-106 на данный момент неизвестен, но расчеты показывают, что он, вероятно, был выпущен в Восточной Европе. При этом источником изотопа не может быть происшествие на АЭС.

Рутений-106 используется для лучевой терапии опухолей глаз, а иногда и в качестве источника энергии для спутников. На АЭС этот радиоактивный изотоп не используется.