Тайна зеленых фонтанов: специалисты выяснили, чем вандалы красили воду в киевских водограях (видео)
10:36, 03 октября 2017Экология
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Эксперты определили, что вода в столичных фонтанах стала зеленой из-за флуоресцентного красителя.
Лабораторно подтверждено, что хулиганы использовали флуоресцентный краситель, говорится в сюжете ТСН.
Эксперты уверяют, что такой краситель абсолютно безопасен для людей и окружающей среды. Однако не навредил ли он оборудованию самих фонтанов, еще определяют.
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Также до сих пор выясняют, кто же в сентябре этого года перекрасил воду в столичных фонтанах на Майдане Независимости и на Подоле.
Как сообщал УНИАН, в середине сентября 2017 года столичные коммунальные службы были вынуждены прекратить работу фонтана "Каскадный" на Майдане Независимости из-за хулиганов, которые красят воду.
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