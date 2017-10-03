Тайна зеленых фонтанов: специалисты выяснили, чем вандалы красили воду в киевских водограях (видео)

Лабораторно подтверждено, что хулиганы использовали флуоресцентный краситель, говорится в сюжете ТСН.

Эксперты уверяют, что такой краситель абсолютно безопасен для людей и окружающей среды. Однако не навредил ли он оборудованию самих фонтанов, еще определяют.

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Также до сих пор выясняют, кто же в сентябре этого года перекрасил воду в столичных фонтанах на Майдане Независимости и на Подоле.

Как сообщал УНИАН, в середине сентября 2017 года столичные коммунальные службы были вынуждены прекратить работу фонтана "Каскадный" на Майдане Независимости из-за хулиганов, которые красят воду.