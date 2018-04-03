Куда Украина спрячет ядерное топливо Чернобыльской АЭС

Украина продолжает бороться с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. В этом году был сооружен новый безопасный конфаймент над разрушенным четвертым энергоблоком станции (арка). Также были начаты испытания уникального по своему предназначению объекта - нового хранилища для отработавшего ядерного топлива, которое образовалось в результате работы первых трех энергоблоков станции.

Читайте такжеЧто мы знаем об Арке для Чернобыля: тяжелее Эйфелевой башни и может спрятать Статую Свободы (фото, видео)

Проблемой безопасного хранения ядерного топлива наша страна и международная общественность начала заниматься, начиная с рокового 1986 года. Тогда было введено в эксплуатацию действующее хранилище отработавшего ядерного топлива. В нем топливо расположено в водной среде, а именно в бассейнах выдержки, которые уже заполнены на 99%. По данным Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, срок эксплуатации этого хранилища рассчитан до 2025 года, более того оно изначально не было предназначено для долгосрочного хранения высокорадиоактивного топлива. Для решения проблемы долгосрочного и безопасного хранения отработавшего ядерного топлива ЧАЭС ранее было принято решение о строительстве нового хранилища сухого типа (СХОЯТ-2), в котором оно будет надежно храниться 100 лет. Подрядчиком для реализации такого ответственного задания был выбран один из мировых лидеров разработки и применения технологий в области ядерной энергетики – американская компания Holtec International. Новое хранилище было сооружено на средства специально созданного Счета ядерной безопасности, администратором которого выступил один из наибольших кредиторов Украины – Европейский банк реконструкции и развития. Донорами для наполнения этого счета стали члены Большой семерки и ряд европейских стран. Именно на эти деньги, а также с помощью вклада украинской стороны (у 2016 году дополнительный взнос Украины составил 1,4 млн евро) было построено СХОЯТ-2, стоимость которого достигла 380 млн евро

Главным аспектом хранения таких материалов, как ядерное топливо, конечно же является безопасность. Как уверяют в Госагентстве, в новом хранилище этот показатель на порядок выше, чем в действующем. На новом объекте предусмотрена многоуровневая защита от возможного перемещения радиоактивных изотопов, а также от распространения ионизирующего излучения. Планируется, что новое хранилище будет полностью заполнено отработавшим ядерным топливом в течении 9-10 лет. Корреспондент УНИАН познакомился с тем, как именно устроено новое хранилище и как будет обеспечена безопасность хранения топлива. Для этого он посетил объекты нового хранилища и даже заглянул в будущую «горячую» камеру, уровень радиации в которой во время обращения с топливом будет в тысячи раз превышать предельно допустимую для человека дозу.

При прибытии с действующего хранилища, вагон-контейнер, которые содержит отработавшее ядерное топливо, будет проходить дозиметрический контроль.

Далее вагон с топливом попадает в здание - Установку по подготовке отработавшего топлива к хранению, в середине которой оно будет упаковано в специальный защитный пенал.

В этом помещении контейнер, который прибыл в вагоне, переворачивают с горизонтального в вертикальное положение с последующим перемещением топлива в находящуюся сверху «горячую» камеру.

Вход в «горячую» камеру закрывается двумя массивными дверьми, а ее стенки состоят из бетона толщиной один метр, что необходимо для надежной защиты от радиации, которую излучают тепловыделяющие сборки.

«Горячая» камера буквально заставлена оборудованием, которое будет подымать отработавшие тепловыделяющие сборки и разрезать их на две части, а также в ней размещено оборудование для обращения с поврежденным топливом.

С помощью этого диска длинная тепловыделяющая сборка (более 10 м) будет разреза на две части – пучки тепловыделяющих элементов.

Такой имитатор, который не отличается по форме от настоящих тепловыделяющих сборок, но не содержит ядерного топлива, специалисты СХОЯТ-2 используют для проведения «холодных» испытаний в ходе которых отрабатывается весь цикл перемещения столь опасного груза. После успешного завершения «холодных» испытаний, последуют «горячие», для проведения которых на хранилище будет доставлена первая партия настоящего топлива.

Поскольку во время работ с настоящим отработавшим ядерным топливом уровень радиации в «горячей» камере будет в тысячи раз превышать предельно допустимую для человека дозу, нахождение там людей недопустимо. Поэтому, все работы будут осуществляться с помощью специальных манипуляторов, которыми будут управлять операторы камеры, находясь за ее пределами.

Оператор будет управлять манипулятором, наблюдая за процессом в специальное окно, толщина стекла в котором составляет один метр.

Далее ядерное топливо будет упаковываться в специальный защитный пенал, который на этой тележке, по рельсам, будет доставлен на вторую составную часть хранилища – бетонные модули хранения.

Галерея бетонных модулей хранения, в которых планируется разместить пеналы с отработавшим ядерным топливом на следующие 100 лет и все это время тщательно контролировать его состояние.

Дмитрий Сидоров

Фото - Вячеслав Ратынский