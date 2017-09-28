В районе взрывов боеприпасов в Калиновке экологическая ситуация остается в норме - Семерак

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак заявляет, что в районе взрывов боеприпасов в Винницкой области экологическая ситуация в пределах нормы. Об этом он заявил в эфире Радио Свобода.

Читайте такжеЭкоинспекторы пока не могут оценить ущерб для природы от взрывов в Калиновке - СемеракПо его словам, от министерства работает специально созданный штаб, который мониторит радиационный фон, загрязнение воды, воздуха и почв.

«Тот мониторинг, который мы осуществляем уже два дня, показывает, что все показатели находятся в пределах допустимых норм», – сказал Семерак.

Он добавил, что специалисты ждут завершения тушения и разминирования территории, чтобы взять пробы почвы и воды непосредственно в местах взрывов. Сейчас осуществляется мониторинг на территории Винницкой области и за ее пределами.

«Проблема, на самом деле, не только в Калиновке может быть... Так как загрязнение воздуха и воды мигрирует и может двигаться по реке Южный Буг на юг. Поэтому мы осуществляем мониторинг более широкой территории – на территории Винницкой области и дальше», – сказал министр.

Накануне местные чиновники также сообщали, что в Винницкой области химическая, экологическая и радиационная обстановка находится в пределах нормы.

В правительстве заявляют о завершении очистки от взрывоопасных предметов населенных пунктов вблизи склада боеприпасов в Калиновке Винницкой области, из которых проводилась эвакуация местных жителей.

Как сообщал УНИАН, На складах боеприпасов в Калиновке вечером 26 сентября начались взрывы. Военная прокуратура Центрального региона Украины расследует дело о взрывах по статье «диверсия». По данным спасателей, из Калиновки и близлежащих сел эвакуировали более 30 тыс. человек, травмирован один человек, которого госпитализировали в медицинское учреждение.

По данным министра обороны Степана Полторака, на арсенале в Калиновкехранилось 83 тыс. тонн боеприпасов, из которых 68 тыс. тонн были пригодны к использованию, остальные составляли компоненты боеприпасов и лом.