На Харьковщине главный инженер лесничества наладил схему вымогательства взяток

В Харьковской области по подозрению в получении взятки в размере почти 40 тыс. грн задержали главного инженера лесничества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на начальника следственного управления прокуратуры области Анатолия Булича, главный инженер лесничества требовал и получил взятку от предпринимателя.

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По словам прокурора, схема преступного приработка была налажена на постоянной основе. Чиновник поставил перед покупателем древесины требование: или платишь деньги, или древесину ему не продадут.

«Задокументирована передачу средств в сумме 39 тыс. грн. Сегодня, 28 сентября, во время получения третьего транша работник лесохозяйства был задержан», - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды) и избрании меры пресечения.