Экоинспекторы пока не могут оценить ущерб для природы от взрывов в Калиновке - Семерак

Экоинспектора пока не могут оценить ущерб для природы из-за взрывов на складе боеприпасов вблизи Калиновки Винницкой области, поскольку физически не могут попасть на эту территорию. Об этом министр экологии и природных ресурсов Семерак написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВСУ усилили охрану военных объектов после взрывов на складе в Калиновке«О по следствиях для природы, которая попала в эпицентр взрывов, пока говорить рано, поскольку экоинспектора физически не могут попасть на эту территорию из-за угрозы их жизни и здоровью», - отметил он.

Семерак добавил, что постоянно держит связь с представителями Государственной экологической инспекции в Винницкой области, которые вошли в состав областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«На данный момент экологические инспектора и работники Винницкого областного водоканала уже отобрали пробы воды из реки Южный Буг. По предварительным заключениям, изменений состава воды не зафиксировано», - подчеркнул министр.

По его словам, экоинспектора держат связь с местными лесниками относительно возможного возгорания окружающих лесов, но пока такие факты не зафиксированы.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября в 22:00 поступила информация о взрывах боеприпасов на территории арсенала Министерства обороны вблизи г. Калиновка Винницкой области.

Из зоны возможного поражения эвакуировали около 30 тыс. человек. По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, два человека травмированы.

Происшествие на складе боеприпасов правоохранители квалифицировали как диверсию.

Президент Петр Порошенко из-за взрывов на складе боеприпасов решил созвать военный кабинет с участием премьер-министра Владимира Гройсмана и руководителей силовых ведомств.

Начальник Вооружения Вооруженных сил Николай Шевцов заявил, что 70% территории арсенала не повреждена пожаром и взрывами, а информация о перегруженности арсенала не соответствует действительности.