В Запорожской области произошла массовая гибель пиленгаса - очевидцы

В Запорожской области произошла массовая гибель пиленгаса. Об этом на своей странице Facebook сообщил житель Запорожья Виктор Шейко.

В Молочном лимане погибли тысячи рыб, которые должны были попасть в Азовское море через промоину, но оказались на мелководье.

По словам очевидцев, промоину постоянно заносит песками, поэтому ее необходимо чистить.

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Согласно информации Prozorro, на осуществление мероприятий по дноуглублению (расчистки) соединительного канала Молочный лиман – Азовское море проводился тендер. Работы должны быть закончены 30 октября 2017 года. Их стоимость составляет 1,3 млн грн.

Как сообщает 06153.com.ua, утром 25 сентября в устье промоины собрали больше 17 тыс. особей пиленгаса.