На Запорожской АЭС устранили предпосылки чрезвычайных ситуаций, которые могли привести к экологической катастрофе

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили возникновение чрезвычайных ситуаций на объекте критической инфраструктуры повышенной опасности - Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что оперативники СБУ совместно с полицией, под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили многомиллионную сделку при проведении работ по изучению сейсмической устойчивости оборудования станции.

«В начале 2016 года должностные лица «ЗАЭС» заключили договор с частной структурой на проведение работ по выполнению расчетов сейсмического воздействия на оборудование и трубопроводы реакторных отделений двух энергоблоков атомной станции», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что технические отчеты о выполнении расчетного анализа и определении сейсмостойкости оборудования составлены с многочисленными нарушениями. Они также не прошли обязательную экспертизу и согласование в государственной инспекции ядерного регулирования Украины. Несмотря не это, должностные лица атомной станции подтвердили выполнение работ и перечислили коммерсантам более 18 миллионов гривен.

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«По заключению профильных экспертов, разработанная предпринимателями документация не соответствует государственным требованиям и не дает объективной оценки сейсмических угроз оборудованию и трубопроводам станции. Дальнейшая эксплуатация оборудования ЗАЭС на основе некачественных расчетов могла привести к выходу из строя энергоблоков и создает реальные предпосылки для возникновения экологической катастрофы», - рассказали в СБУ.

В рамках открытого уголовного производства одному из ведущих инженеров станции сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями 364 и 366 Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.