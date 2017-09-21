В Одесской области чиновник-взяточник продавал "разрешения" на вылов рыбы в Дунае

Руководителя одного из участков Одесского рыбоохранного патруля уличили на взятке сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой.

Как сообщает пресс-центр СБУ, правоохранители установили, что чиновник систематически требовал от предпринимателей деньги за непрепятствование в рыболовецкой деятельности. Ежемесячное "разрешение" на незаконную рыбалку стоило, в частности, одному из местных предпринимателей восемнадцать тысяч гривен.

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По информации спецслужбы, без взятки чиновнику ни один коммерсант не мог осуществлять вылов рыбы в Дунае и придунайских водоемах на юге Одесской области. Оперативники СБ Украины задержали сообщника инспектора, его общественного помощника, в служебном помещении во время получения очередной части взятки. Ранее сотрудники спецслужбы задокументировали еще несколько эпизодов получения денег злоумышленником. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия.