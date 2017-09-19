В Житомире представили новую руководительницу управления экологии и природных ресурсов ОГА

Сегодня в Житомире представили нового начальника управления экологии и природных ресурсов Житомирской облгосадминистрации Оксану Ревенко. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Читайте такжеПредседатель Житомирской ОГА осмотрел ход работ по утеплению Романовской гимназииКак отмечается в сообщении, 19 сентября заместитель председателя облгосадминистрации Ярослав Лагута представил новоназначенного руководителя коллективу управления.

Он ознакомил присутствующих с распоряжением председателя ОГА о назначении Ревенко на новую должность.

«Желаю вашему коллективу плодотворного сотрудничества, высоких достижений и успехов. Уверен, что ваша работа будет положительно влиять на экологическую ситуацию в области, улучшит предоставление услуг населению», - сказал Лагута.

В свою очередь, Ревенко обратилась к коллегам с просьбой поддерживать друг друга.

«Искренне надеюсь на понимание. Я считаю, что главное – это коллектив, умение работать в команде и отвечать не только за себя, а друг за друга и за общий результат», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, Ревенко назначена председателем Житомирской ОГА Игорем Гундичем на должность начальника управления экологии и природных ресурсов Житомирской облгосадминистрации 19 сентября.