Минэкологии выступает за создание открытого реестра геологической информации

Министерство экологии и природных ресурсов выступает за создание единого Государственного реестра геологической информации с открытым доступом, тогда как сейчас доступ к геоинформации является платным, сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, представляя на заседании рабочей группы по вопросам реформирования отношений в сфере недропользования пакет законодательных изменений по упрощению ведения бизнеса и стимулированию привлечения инвестиций в отрасль.

Согласно данным пресс-службы Минэкологии, в единый Государственный реестр геологической информации будут внесены сведения о всей имеющейся геологической информации от государственных предприятий и бизнеса. Также будет обеспечен свободный доступ к этой информации, кроме информации, которая имеет специальный статус.

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Кроме того, Минэкологии предлагает механизмы урегулирования алгоритма получения в пользование геоинформации, а также настаивает на активизации процесса ее оцифровки и предоставления права распоряжаться геологической информацией без согласования с Государственной службой геологии и недр Украины (Госгеонедр).

При этом отмечается, что для запуска данного госреестра должны быть внесены ряд изменений в существующие нормативно-правовые акті.

Как сообщал УНИАН, Минэкологии инициирует законодательные изменения в правила выдачи Госгеонедр специальных разрешений на добычу ископаемых ресурсов с целью установить предельный срок оформления разрешения в один месяц.