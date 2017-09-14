В 19 регионах Украины продолжает действовать запрет на вылов раков

В 19 регионах Украины продолжает действовать летне-осенний запрет на вылов раков, сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

«В 19 регионах продолжается летне-осенний запрет на вылов раков. Речь идет о Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Сумской, Николаевской, Тернопольской, Волынской, Донецкой, Ровенской, Закарпатской, Кировоградской, Полтавской, Львовской, Черниговской, Харьковской, Черкасской, Херсонской, Одесской (на реке Дунай и в придунайских водоемах) области», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, сроки и продолжительность запрета зависят от областей. С подробной информацией можно ознакомиться в приказах соответствующих территориальных управлений Госрыбагентства.

Читайте такжеВ Тернополе задержали браконьеров, которые вылавливали рыбу из городского пруда в промышленных масштабах (фото)

«За нарушение правил рыболовства и лов раков в данный период предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере до 680 грн (ч.4 ст. 85 КоАП). Кроме того, нарушителю придется оплатить убытки в размере 25,5 грн за каждого незаконно выловленного рака», - отметили в пресс-службе.

После окончания срока запрета, в соответствии с Правилами любительского и спортивного рыболовства, рыбаку в сутки разрешается вылов не более 30 шт. раков на общих водоемах и не более 50 шт. на водоемах, где введено платное рыболовство. Запрещается лов раков в темное время суток (позже часа от заката и раньше часа до его восхода) с применением подсветки.

В пресс-службе напомнили, что запрет устанавливается с целью сохранения и охраны популяции раков на период второй линьки.

Как сообщал УНИАН, ежегодный запрет на промышленный вылов рыбы в Украине длился с 1 апреля до 9 июня.