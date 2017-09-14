В Запорожье мужчина нашел килограмм ртути в трубе (видео)
14:01, 14 сентября 2017Экология
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Спасатели в Запорожье, приехав на вызов, собрали 1040 грамм ртути.
Житель Шевченковского района Запорожья нашел дома трубу, в которой оказалось немало ртути. Об этом сообщает местное издание Forpost.
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На прошлой неделе к сотрудникам оперативного отряда "Кобра" обратился запорожец, он рассказал, что обнаружил во дворе длинную трубку, из которой полилась ртуть.
На место приехали спасатели, которые собрали 1040 грамм ртути.
Как сообщал УНИАН, в июне на Черниговщине посреди райцентра неизвестные разлили более 2 килограммов ртути.
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