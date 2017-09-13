У берегов Греции затонул танкер с нефтью: страдают птицы и морские обитатели (видео)

12:35, 13 сентября 2017
Экология
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Местные специалисты пытаются очистить воду и собираются откачать с затонувшего судна ту нефть, что осталась.

Часть нефти из танкера разлилась / Скриншот видео ТСН

Небольшой танкер с черным золотом заметно испортил экологию греческого острова Саламин.

Как говорится в сюжете ТСН, судно по неизвестным причинам ушло под воду, двух членов экипажа спасли, а вот часть нефти разлилась. Почернела и вода, и местные пляжи, от нефти страдают многочисленные птицы и морские обитатели.

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Местные специалисты пытаются очистить воду и собираются откачать с затонувшего судна ту нефть, что осталась, чтобы она тоже не попала в воду.

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Теги: #разлив нефти возле Греции#остров Саламин