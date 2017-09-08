В Харькове арестовали мужчину, который отправил свою собаку на смерть за бутылку водки

В Харькове мужчину приговорили к трем месяцам ареста за жестокое обращение с собственной собакой.

Об этом говорится на официальном сайте Судебной власти Украины.

«Октябрьским районным судом г.Харькова был вынесен приговор, которым признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 299 УК Украины (Жестокое обращение с животными), гражданин Ковалевский М.В., который предложил совершить убийство принадлежащей ему собаки породы «Метис овчарка» своему знакомому за вознаграждение в виде одной бутылки водки. В ответ на это человек, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, согласился на предложение и предоставленным Ковалевским М.В. молотком нанес ударной его частью два удара в область затылка собаки, чем причинил телесные повреждения животному», - говорится в сообщении.

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В результате этого собака умерла.

«Осужденному назначено наказание в виде ареста сроком на 3 три месяца», - говорится в сообщении.

Рассмотрение дела в отношении исполнителя преступления продолжается.