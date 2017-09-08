Строительство Керченского моста угрожает дельфинам – эколог

Строительство оккупантами моста в оккупированный Крым может навредить естественной миграции дельфинов между Азовским и Черным морем. Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал заместитель директора по науке Украинского научного центра экологии моря и кандидат экологических наук Евгений Дикий.

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Он объяснил, что рыбы и дельфины весной мигрируют из Черного моря в Азовское через Керченский пролив, а осенью возвращаются обратно. Эколог опасается, что строительство Керченского моста может навредить этому процессу.

«Главное – когда это сооружение строят, это постоянные взрывы, постоянное вбивание свай, это очень мощные акустические удары, которые напрямую бьют по дельфинам и рыбу отпугивают. Скорее всего, строительство моста в Керченском проливе может очень сильно нарушить эти ежегодные кормовые миграции рыбы и дельфинов», – прогнозирует Дикий. Он признается, что украинские экологи не могут наглядно оценить ущерб от возведения моста, но не исключает, что он может быть очень значительным.

Как сообщал УНИАН, 29 августа оккупанты подняли железнодорожную арку Крымского моста на фарватерные опоры – на высоту 35 метров от уровня моря. Позже британское издание The Guardian сообщило, что Россия близка к завершению строительства моста, поскольку закончила его ключевую фазу.