Первый урок в школах Львова в этом году будет посвящен экологии, в частности, проблеме мусора

Учебный год в школах Львова начнется с урока об экологической культуре. Об этом сообщила пресс-служба ЛГС, передает Zaxid.net.

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«Одним из стратегических направлений развития образования г. Львова в контексте положений «Новой украинской школы» является повышение уровня экологической сознательности, которая позволит в будущем строить безопасную экологически чистую среду. Нам важно донести до детей информацию о состоянии загрязнения окружающей среды, разъяснить необходимость сортировки и повторного использования мусора», - пояснили в управлении образования ЛГС.

Следовательно, управление образования ЛГС рекомендует провести первый урок нового учебного года в общеобразовательных учебных заведениях г. Львова на тему: «Экологическая культура – путь к устойчивому развитию и энергонезависимости Украины». Форму проведения урока учителя выбирают самостоятельно.

К слову, в первые классы общеобразовательных учебных заведений Львова набрали 8424 первоклассников. В этом году праздник Первого звонка во Львове в большинстве общеобразовательных школ будут проводить на школьных дворах, а также на спортивных площадках. Однако несколько учебных заведений планируют провести звонок в церквях вблизи школ.