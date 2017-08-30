На базе обсерватории на горе Поп Иван хотят создать центр по экологическому мониторингу

На территории Карпатского национального природного парка (Ивано-Франковская область) будет создан научно-образовательный центр по экологическому мониторингу трансграничных воздействий, который будет работать на базе ныне возобновляемой астрономически-метеорологической обсерватории. Об этом во время совещания в Ивано-Франковской ОГА, посвященной развитию природно-заповедного фонда в Карпатском регионе, заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Василий Полуйко, передает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

Согласно сообщению, основной целью центра будет осуществление комплексной оценки экологической ситуации в Центральной и Восточной Европе и предотвращение угроз возникновения экологических катастроф.

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При этом также обсуждались перспективы расширения территорий природных парков в рамках проекта " сохранения Карпатских лесов. Большое внимание было уделено вопросу получения учреждениями природно-заповедного фонда имущественных прав на землю.

"В Европе давно природоохранные территории занимают большую часть. Украина же сейчас только продолжает формировать свой природно-заповедный фонд, поэтому актуальным остается вопрос расширения территорий, изучение территории, которая имеет экологическую, рекреационную ценность и главное - важным элементом для поддержания экологического равновесия в Центральной и Восточной Европы", - сказал Полуйко.

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Замминистра напомнил, что согласно Государственной стратегии регионального развития на период до 2020 года природоохранные территории Ивано-Франковской области должны быть увеличены до 403,9 тысяч гектаров.

Также представители Минприроды посетили Карпатский национальный природный парк, где ознакомились с ходом работ по восстановлению астрономическо-метеорологической обсерватории.

Как отмечают в пресс-службе, обсерватория на горе Поп Иване является самым высоким сооружением в Украине. Это - уникальная в Европе территория для изучения и охраны природы, в которой сосредоточены важные и мало изученные с ландшафтно-экологической, ботанической и зоогеографической точек зрения экосистемы Карпат.

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Объект был сдан в эксплуатацию в 1938 году как обсерватория Варшавского университета. Однако в годы Второй мировой войны она подверглась разрушению. Восстановление обсерватории, которая расположена на территории Карпатского НПП, было начато при содействии Варшавского университета в 2012 году Прикарпатским национальным университетом им. В. Стефаника.

По словам Полуйко, сейчас изучается вопрос создания на базе обсерватории научно-образовательного центра, который будет работать над развитием трансграничного научно-образовательного сотрудничества направленной на устойчивое развитие Карпатского региона и повышение рекреационной привлекательности Черногорского хребта.