Экологическая ситуация на Донбассе остается проблемной - Минрегион

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко заявляет, что экологическая ситуация в Донбассе остается проблемной. Об этом Зубко сообщил на своей странице в Facebook.

«Экологическая ситуация в Донбассе остается проблемной как на подконтрольной территории, так и на временно оккупированной», - написал он.

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По словам Зубко, во время рабочего совещания со всеми профильными ведомствами и представителями Трехсторонней контактной группы были обсуждены вопросы функционирования объектов водо-, газо-, электроснабжения, а также железнодорожного транспорта в Донецкой и Луганской областях и восстановления инфраструктуры населенных пунктов на линии соприкосновения.

«Эти вопросы будут обсуждаться на заседании контактной группы. Среди важных задач - обеспечение жителей населенных пунктов на линии соприкосновения теплом в зимний период; будут предложены все возможные варианты», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявляла об ухудшении экологической ситуации на оккупированном Донбассе и то, что РФ не осознает страшных последствий для ее территории в случае возможной техногенной катастрофы на оккупированном Донбассе.