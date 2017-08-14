Экологическая ситуация на Донбассе остается проблемной, рассматриваем несколько проектов по водоснабжению региона - Зубко

Экологическая ситуация на Донбассе остается проблемной, об этом вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко написална своей странице в Facebook.

По его словам, в первую очередь, это касается водоснабжения населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

"Экологическая ситуация на Донбассе остается проблемной. Основная угроза - боевые действия со стороны российских террористов. Водопровод проходит по территории постоянных обстрелов - Авдеевка, Донецкая фильтровальная станция, Волноваха. Для поиска путей решения проблемы, уменьшения критических зон в вопросе водоснабжения Донбасса в НТУУ "КПИ им. И. Сикорского" провели совещание. Предложено несколько проектных решений по использованию мембранных технологий очистки воды из разных источников, в том числе и шахтных вод; установление байпасов в критических зонах, подвергающихся обстрелам; альтернативных источников водоснабжения региона из реки Днепр и Старокрымского водохранилища; увеличение дебета воды реки Северский Донец; опреснения воды из Азовского моря. Также необходимо, чтобы КП "Вода Донбасса" осуществило переход от хлорного метода очистки воды к современному мембранному. Предлагаемые решения могут быть внедрены не только в Донецкой, но и в Луганской области", - написал он.

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Также он отметил, что вопрос водоснабжения Донбасса недавно обсуждался во время совместной поездкой в ​​регион заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко и депутатов Европарламента.

К наработке проектных решений как на краткосрочную так и на долгосрочную перспективу присоединились международные партнеры из UNICEF Ukraine, проектные организации, имеющие практический опыт внедрения таких проектов, а также наши научно-исследовательские институты. Международные партнеры предложили провести донорскую конференцию для рассмотрения предложенных решений, на которой также будет создана донорский совет для возможности финансирования проектов", - добавил он.

Ранее гидрогеолог, доктор технических наук, главный научный сотрудник Института телекоммуникаций и глобального информационного развития Евгений Яковлев отметил о Донбассе: регион минимум лет 30 является крупной экологической аномалией.