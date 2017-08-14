Ученые обнаружили подо льдами Антарктиды 91 вулкан

Группа исследователей из Эдинбургского университета обнаружила 91 вулкан подо льдами в Антарктиде. Об этом сообщает Guardian. Гряда, как отмечает издание, может претендовать на звание самого крупного вулканического пояса планеты.

Эти вулканы имеют высоту от 100 до 3 850 метров. Все они покрыты льдом, который иногда лежит в слоях толщиной более 4 км в регионе.

По мнению ученых, это может быть самая высокая концентрация вулканов в мире.

"Мы не ожидали, что найдем что-нибудь подобное. Мы почти утроили число вулканов, которые, как известно, существуют в западной Антарктиде. Мы также предполагаем, что на дне моря под шельфом ледника Росса есть ещё (вулканы), поэтому я думаю, что, весьма вероятно, в этом регионе окажется самая высокая концентрация вулканов в мире", - подчеркнул эксперт по ледникам Роберт Бингэм, один из авторов статьи.

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Теперь исследователям предстоит установить, насколько активны найденные ими вулканы и каков риск их извержения.

Ученые полагают, что если хотя бы один из этих вулканов проснется, что это приведет к дестабилизации ледяных покровов Антарктики и выходу льда в море.

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