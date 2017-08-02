Семерак рассказал, как завершить возвращение Межигорья государству

Для того, чтобы вернуть Межигорье в государственную собственность, надо сделать еще два шага, сказал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает Украинская правда. "Министерство природы будет инициировать инвентаризацию этого имущества и инициировать перед Кабинетом министров решение об определении органа управления этим имуществом, поскольку на сегодня это требует урегулирования", - сказал министр.

Читайте такжеДля посетителей подорожают билеты в заповедник Межигорье: не за что содержать страусов Януковича (видео)Он пояснил, что после того, как выяснится орган управления, он должен будет обратиться в суд с требованием возврата в его распоряжение этого имущества.

По словам Семерака, на сегодня есть основания полагать, что Межигорьем руководит Государственное управление делами, но это должен подтвердить Кабинет министров. Он пояснил, что это необходимо сделать, поскольку компании, которые лишились права собственности на вышеуказанную землю, будут пытаться вернуть ее в апелляционных судах с помощью лучших адвокатов.

Инвентаризация, как министр отметил, необходима, поскольку надо точно знать, в каком состоянии находятся возвращенные государству земли.

"Я надеюсь, что правоохранительные органы в рамках расследования уже провели соответствующую инвентаризацию, но, тем не менее, при возвращении в госсобственность имущества необходима (дополнительная – ред.) инвентаризация. Это крайне важно сделать", - подчеркнул он.

Министр рассказал также, что решение о возвращении Межигорьяв госсобственность было принято 1 августа. Решением суда признаны недействительными две сделки – договор мены между компаниями "Надра Украины" и "Метинвест-трейд", а также договор купли-продажи между компаниями "Метинвест-трейд" и "Танталит".

Как сообщал УНИАН, Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил договоры, по которым правительственная резиденция "Межигорье" выбыла в 2007 году из государственной собственности.