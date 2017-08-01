В ближайшие годы с киевского спецкомбината "Радон" должны вывезти все радиоактивные отходы

Через 5-7 лет со спецкомбината "Радон", который находится в Голосеевском районе столицы, должны быть вывезены все радиоактивные отходы. Сейчас прорабатывается план соответствующего проекта. Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, сообщает "Правительственный портал".

"Отдельная история с киевским спецкомбинатом "Радон". У нас с городской властью есть наработанный план. Сейчас мы двигаем этот вопрос совместно с депутатами парламента. Я очень надеюсь, что нам удастся лет за 5-7 полностью очистить хранилище радиоактивных отходов Киевского спецкомбината объединения "Радон", - отметил он.

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Семерак подчеркнул, что проект по вывозу радиоактивных отходов с киевского спецкомбината государственной корпорации "Украинского государственного объединения "Радон" сейчас прорабатывается киевской властью.

"Минприроды должно провести государственную экологическую экспертизу этого проекта. Будут привлечены эксперты, которые проведут оценку соблюдения экологической процедуры", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, часть сооружений Чернобыльской АЭС хотят сдавать в аренду. В аренду сооружения хотят сдавать для размещения фотоэлектрической солнечной электростанции.