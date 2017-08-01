Директор заповедника "Тузловские лиманы" Русев решил уйти в отставку

Директор национального природного парка «Тузловские лиманы» Иван Русев, у которого ранее неоднократно были конфликты с браконьерами, принял решение уйти в отставку. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Русев написал в Facebook.

Читайте такжеВ Одесской области в заповеднике нашли останки крупного древнего животного«Я покидаю НПП «Тузловские лиманы» - островок свободы, островок демократии и ухожу в отставку», - написал он.

Русев заявляет, что, заступая на пост руководителя заповедника в 2015 году, наделся доказать, что в Украине возможны реальные изменения к лучшему, национальные парки страны – мировое достояние, а это предполагает соответствующую охрану объекта. Эколог сожалеет, что, несмотря на свой 35-летний опыт, сделать этого не смог, так как все оказалось намного сложнее и запущеннее, чем ему казалось.

Он также указал на «горизонтальные и вертикальные» связи криминала с представителями правоохранительных и властных структур. В результате, как утверждает Русев, уникальные природные экосистемы, принадлежащие украинскому народу, оказались в руках хорошо организованного «бандитского формирования».

Директор заповедника перечислил причины, по которым уходит в отставку. В их числе – блокирование чиновниками Минприроды всех инициатив и запросов на бюджетное финансирование НПП, дача согласия Минэкологии испытаний модернизованного зенитно-ракетного комплекса на территории заповедника, нежелание поддержать НПП в реализации пилотного проекта по традиционному рыболовству.

Кроме того, среди причин – нежелание киевских и одесских властей содействовать местным рыбакам в выдаче разрешений на лов рыбы в нацпарке по лимитам и квотам, что автоматически делает их вынужденными браконьерами.

В качестве причин своей отставки Русев также называет невозможность восстановления водообмена между Черным морем и Тузловскими лиманами, что привело к деградации важнейших водно-болотных угодий международного значения – Рамсарских угодий.

«Ухожу из-за невозможности выполнять государственные задачи по охране ценнейших природных экосистем и ресурсов природно-заповедного фонда на площади в 27,865 тыс. га по причине отсутствия финансирования, отсутствия транспорта, спецодежды для службы охраны, оружия и других средств защиты от бандитов…», - написал Русев.

Также он упоминает безнаказанное уничтожение информационных и туристических знаков нацпарка, разграбление национальных ресурсов в НПП, бездействие при этом правоохранительных органов и пр.

Русев напомнил, что сотрудники заповедника неоднократно подвергались нападениям злоумышленников, однако, как он утверждает, полиция ничего не делает для личной безопасности граждан, что отразилось и на его семье.

Как сообщал УНИАН, директор НПП «Тузловские лиманы» Иван Русев неоднократно заявлял о браконьерстве, нападении на его сотрудников на территории заповедника, а также – на его сына – Романа Русева. В частности, 29 января он сообщил о поджоге территории НПП браконьерами, в ночь на 28 января в Беляевском районе области неизвестные взорвали лодку его сына, 20 июня его сына похитили и избили, а в августе 2016 года обстреляли его лодку.

Справка УНИАН. «Тузловские лиманы» — национальный природный парк, расположенный на территории Татарубнарского района Одесской области. Создан 1 января 2010 года. Площадь — 27 865 га. Общая площадь водных зеркал водоемов — 206 кв. км. Система озер, расположенных в парке, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции, с особым охранным режимом.