Часть сооружений Чернобыльской АЭС хотят сдавать в аренду

Фонд государственного имущества сдает в аренду на 49 лет часть сооружений Чернобыльской АЭС. Об этом сообщается на сайте ФГИУ.

В частности, предлагается в аренду недвижимое имущество – часть сооружения «Инженерное сооружение системы охлаждения объектов ЧАЭС». Общая площадь территории -2,5 млн кв м.

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«Помещения сдаются в аренду для размещения фотоэлектрической солнечной электростанции мощностью 100 МВт. Максимально возможный срок аренды – 49 лет», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН ранее,хакеры атаковали Чернобыльскую атомную электростанцию. Сайт электростанции также не открывается. Под атаку компьютерного вируса, похожего на вирус-вымогатель WannaCry, попала Чернобыльская атомная электростанция.

Не работали серверы и сайт ЧАЭС.