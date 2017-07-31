Часть сооружений Чернобыльской АЭС хотят сдавать в аренду
В аренду сооружения хотят сдавать для размещения фотоэлектрической солнечной электростанции.
Фонд государственного имущества сдает в аренду на 49 лет часть сооружений Чернобыльской АЭС. Об этом сообщается на сайте ФГИУ.
В частности, предлагается в аренду недвижимое имущество – часть сооружения «Инженерное сооружение системы охлаждения объектов ЧАЭС». Общая площадь территории -2,5 млн кв м.
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«Помещения сдаются в аренду для размещения фотоэлектрической солнечной электростанции мощностью 100 МВт. Максимально возможный срок аренды – 49 лет», - сообщили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН ранее,хакеры атаковали Чернобыльскую атомную электростанцию. Сайт электростанции также не открывается. Под атаку компьютерного вируса, похожего на вирус-вымогатель WannaCry, попала Чернобыльская атомная электростанция.
Не работали серверы и сайт ЧАЭС.