Годовые запасы планеты исчерпались: со 2 августа люди будут жить на Земле "в долг"
Экологи рассчитали ежегодную границу допустимого использования ресурсов нашей планеты.
Экологи рассчитали ежегодную границу допустимого использования ресурсов нашей планеты. Методика, которую применяют ученые из Global Footprint Network, группы экологов в американском городе Окленд, измеряет возобновляемые ресурсы планеты. Она позволяет точно рассчитать день в году, с которого Земля уже не в состоянии восстановить потребленные человеком ресурсы - и когда люди начинают разрушать свою среду обитания. Об этом сообщает DW.
В 2017 году эта "точка невозврата" приходится на 2 августа. Таким образом, в текущем году люди потребят все возобновляемые за год ресурсы Земли на 6 дней раньше, чем в 2016-м.
Еще более четко негативная тенденция видна по сравнению с 80-ми годами ХХ века. Если в 1987 году "граница возобновляемости" пришлась на 19 декабря, то позже она последовательно и устрашающе двигалась от конца года к его середине. Так, в 2011 году человечество поглотило все возобновляемые ресурсы к 27 сентября. Ну а вот теперь дошло до начала августа.
Поэтому как раз 2 августа целый ряд экологических организаций в Германии намерен провести совместную акцию перед Бранденбургскими воротами в Берлине. Цель акции - напомнить, что человечество потребляет больше древесины, растений, продуктов питания, рыбы и всего прочего, чем водоемы, леса и поля в состоянии создать и восстановить самостоятельно.
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"Планета - это не интернет-магазин с бесконечными запасами товаров. Супермаркет под названием Земля опустел, - предупреждает Кристоф Рёттгерс (Christoph Röttgers) из молодежного объединения экологов. - Все, что мы потребим в этом году после 2 августа, украдено у будущих поколений. Задача политиков - не допустить этого".
Причем с ростом населения планеты растет и потребление углеводородов, продуктов питания, воды. Как чисто математически подсчитали ученые, для удовлетворения запросов сегодняшнего человечества требуется 1,7 планет Земля. "Если мы не остановимся, то к 2030 году понадобятся уже две планеты, к 2050 году - целых три", - бьет тревогу Юрген Кирш (Jürgen Kirsch) из немецкого отделения Greenpeace.
Согласно подсчетам ученых, более 80 процентов населения планеты проживает в странах с неблагополучной экологической обстановкой. Германию хотя и нельзя к ним отнести, но и образцом в сфере потребления ресурсов она тоже не является: если бы все человечество потребляло ресурсы на уровне жителей ФРГ, то нам бы уже сейчас было необходимо 3,2 планеты для удовлетворения наших запросов.
А "граница возобновляемости" для одной Германии пришлась бы в этом году на 24 апреля. Причина такого положения дел - в тех больших площадях, которые требуются для выращивания кормов скоту для производства мяса, а также в высоких объемах выбросов углекислого газа.
Причем эмиссия парниковых газов составляет большую часть - до 60% - от общего негативного воздействия на окружающую среду. "И если удастся сократить эти выбросы хотя бы наполовину, то мы сможем подвинуть "границу возобновляемости" сразу на 3 месяца назад", - объясняет Матис Вакернагель (Mathis Wackernagel) из Global Footprint Network.
Основными адресатами призывов экологов являются правительства. Но и каждый человек может внести свой небольшой вклад в более разумное использование ресурсов планеты. Как отметил в интервью агентству KNA Андреас Шмидт (Andreas Schmidt), представитель экологической инициативы католической церкви Германии, "каждый человек может способствовать тому, чтобы "граница возобновляемости" пролегала не когда-нибудь летом, а ближе к концу года".
Достаточно даже малых дел: не каждый день есть мясо, покупать экологические продукты, перечисляет Шмидт. "Я понимаю, что такие продукты дороже обычных. Но когда я вижу, что машинное масло стоит дороже обычного растительного масла, я понимаю, что есть в жизни другие сферы помимо питания, где можно экономить", - отмечает представитель церкви. Иначе, напоминает он, нас ждет печальная участь: "Мы все просто исчезнем".
Как сообщал УНИАН, половина биологических видов может исчезнуть с лица Земли к концу столетия.