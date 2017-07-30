Годовые запасы планеты исчерпались: со 2 августа люди будут жить на Земле "в долг"

Экологи рассчитали ежегодную границу допустимого использования ресурсов нашей планеты. Методика, которую применяют ученые из Global Footprint Network, группы экологов в американском городе Окленд, измеряет возобновляемые ресурсы планеты. Она позволяет точно рассчитать день в году, с которого Земля уже не в состоянии восстановить потребленные человеком ресурсы - и когда люди начинают разрушать свою среду обитания. Об этом сообщает DW.

В 2017 году эта "точка невозврата" приходится на 2 августа. Таким образом, в текущем году люди потребят все возобновляемые за год ресурсы Земли на 6 дней раньше, чем в 2016-м.

Еще более четко негативная тенденция видна по сравнению с 80-ми годами ХХ века. Если в 1987 году "граница возобновляемости" пришлась на 19 декабря, то позже она последовательно и устрашающе двигалась от конца года к его середине. Так, в 2011 году человечество поглотило все возобновляемые ресурсы к 27 сентября. Ну а вот теперь дошло до начала августа.

Поэтому как раз 2 августа целый ряд экологических организаций в Германии намерен провести совместную акцию перед Бранденбургскими воротами в Берлине. Цель акции - напомнить, что человечество потребляет больше древесины, растений, продуктов питания, рыбы и всего прочего, чем водоемы, леса и поля в состоянии создать и восстановить самостоятельно.

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"Планета - это не интернет-магазин с бесконечными запасами товаров. Супермаркет под названием Земля опустел, - предупреждает Кристоф Рёттгерс (Christoph Röttgers) из молодежного объединения экологов. - Все, что мы потребим в этом году после 2 августа, украдено у будущих поколений. Задача политиков - не допустить этого".

Причем с ростом населения планеты растет и потребление углеводородов, продуктов питания, воды. Как чисто математически подсчитали ученые, для удовлетворения запросов сегодняшнего человечества требуется 1,7 планет Земля. "Если мы не остановимся, то к 2030 году понадобятся уже две планеты, к 2050 году - целых три", - бьет тревогу Юрген Кирш (Jürgen Kirsch) из немецкого отделения Greenpeace.

Согласно подсчетам ученых, более 80 процентов населения планеты проживает в странах с неблагополучной экологической обстановкой. Германию хотя и нельзя к ним отнести, но и образцом в сфере потребления ресурсов она тоже не является: если бы все человечество потребляло ресурсы на уровне жителей ФРГ, то нам бы уже сейчас было необходимо 3,2 планеты для удовлетворения наших запросов.

А "граница возобновляемости" для одной Германии пришлась бы в этом году на 24 апреля. Причина такого положения дел - в тех больших площадях, которые требуются для выращивания кормов скоту для производства мяса, а также в высоких объемах выбросов углекислого газа.

Причем эмиссия парниковых газов составляет большую часть - до 60% - от общего негативного воздействия на окружающую среду. "И если удастся сократить эти выбросы хотя бы наполовину, то мы сможем подвинуть "границу возобновляемости" сразу на 3 месяца назад", - объясняет Матис Вакернагель (Mathis Wackernagel) из Global Footprint Network.

Основными адресатами призывов экологов являются правительства. Но и каждый человек может внести свой небольшой вклад в более разумное использование ресурсов планеты. Как отметил в интервью агентству KNA Андреас Шмидт (Andreas Schmidt), представитель экологической инициативы католической церкви Германии, "каждый человек может способствовать тому, чтобы "граница возобновляемости" пролегала не когда-нибудь летом, а ближе к концу года".

Достаточно даже малых дел: не каждый день есть мясо, покупать экологические продукты, перечисляет Шмидт. "Я понимаю, что такие продукты дороже обычных. Но когда я вижу, что машинное масло стоит дороже обычного растительного масла, я понимаю, что есть в жизни другие сферы помимо питания, где можно экономить", - отмечает представитель церкви. Иначе, напоминает он, нас ждет печальная участь: "Мы все просто исчезнем".

Как сообщал УНИАН, половина биологических видов может исчезнуть с лица Земли к концу столетия.