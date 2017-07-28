Во Львове завтра состоится эко-фестиваль с участием волонтеров из 14 стран мира

Международная молодежная организация AIESEC во Львове, в рамках проектов GreenIT и Spirit of Lviv, организовывает фестиваль «Зеленый Город», чтобы повысить осведомленность горожан по вопросам экологии, урбанистики и ответственного потребления, а также познакомить местных жителей с простыми и полезными навыками переработки мусора.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Отмечается, что мероприятие организовано во взаимодействии местных активистов и иностранных волонтеров из 14 стран мира, которые посетили Львов для участия в проектах. Как сообщают организаторы, большая часть событий будет происходить на английском языке.

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«Программа фестиваля будет достаточно насыщенной: будут проводиться лекции-воркшопы, квест, дискуссионные круги, практические занятия и фотосушка. Мероприятие начнется с лекции об урбанистике, параллельно с которой пройдут два воркшопа по переработке мусора. Сразу после этого начнется квест «Спасти Землю 2100» - команды спасателей должны пройти сложный путь, избавиться от преград, чтобы спасти нашу планету от гибели. Поскольку участники проектов, приехав из разных уголков мира, объединились во Львове общей целью, дальше вы сможете послушать реальные истории влияния человечества на экологию. У участников также будет возможность творчески взглянуть на эту проблему и высказать свое видение с помощью красок. В конце мероприятия каждый сможет насладиться культурой стран наших волонтеров, ведь мы проведем «Фестиваль культур», - сообщают организаторы.

Мероприятие пройдет завтра, 29 июля, с 11.00 в Парке культуры и отдыха им. Б. Хмельницкого. Организаторы приглашают всех желающих, чтобы приобщиться к сохранению планеты, узнать больше о разумном потреблении и пообщаться с иностранными волонтерами.