Семерак и посол Австрии обсудили реализацию совместных природоохранных проектов

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак и посол Австрии в Украине Гермине Поппеллер обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами в вопросах охраны окружающей среды и возможности реализации совместных природоохранных проектов.

Читайте такжеЭкологический комитет рекомендует ВР освободить заповедники от земельного налога: платить ни один уже не можетКак сообщила пресс-служба Минэкологии, во время встречи стороны обсудили состояние имплементации права ЕС в сфере охраны окружающей природной среды.

Также стороны обсудили перспективы украинского рынка возобновляемой энергетики для австрийских инвесторов. Семерак отметил, что Австрия внедряет много современных технологий в этой сфере, которые могли бы быть интересными для Украины в вопросах усиления позиций по энергоэффективности и энергетической независимости нашей страны.

Посол Австрии обратила особое внимание на проблемы состояния окружающей среды на территории Донбасса.

В то же время Семерак заверил, что для Украины крайне важна экологическая реабилитация собственных территорий, пострадавших в результате боевых действий.

Он также выразил надежду, что Австрия как председательствующая страна в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) продолжит стоять на позициях деэскалации конфликтов и восстановления межгосударственного доверия.