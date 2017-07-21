Число "грязных" пляжей на Харьковщине удвоилось

16:51, 21 июля 2017
Экология
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Места отдыха не прошли проверку нормативных требований микробного загрязнения по содержанию лактопозитивних кишечных палочек.

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Специалисты Харьковского областного лабораторного центра МОЗ обновили интерактивную карту нерекомендованных для купания пляжей. (Напомним, в начале недели в список "грязных" мест отдыха попали три пляжа.), передает dozor.kharkov.ua.

Читайте такжеКупаться запрещено: чем опасна гнилая вода для здоровья отдыхающихНа этот раз в список "грязных" пляжей попали:

– городской пляж города Красноград;

– пляж на пруду села Поповка;

– пляж "Комсомольский" пгт Кегичевка;

– пляж пгт Эсхар;

– пляж в районе Чугуевского молокозавода;

– пляж на Печенежском водохранилище возле развилки дорог на село Мартовое – пгт Великий Бурлук.

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Теги: #грязные пляжи Харьковщине#пляжи Харьковщины