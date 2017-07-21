Число "грязных" пляжей на Харьковщине удвоилось
16:51, 21 июля 2017Экология
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Места отдыха не прошли проверку нормативных требований микробного загрязнения по содержанию лактопозитивних кишечных палочек.
Список "грязных" пляжей пополнился \ crimeaukr.wordpress.com
Специалисты Харьковского областного лабораторного центра МОЗ обновили интерактивную карту нерекомендованных для купания пляжей. (Напомним, в начале недели в список "грязных" мест отдыха попали три пляжа.), передает dozor.kharkov.ua.
Читайте такжеКупаться запрещено: чем опасна гнилая вода для здоровья отдыхающихНа этот раз в список "грязных" пляжей попали:
– городской пляж города Красноград;
– пляж на пруду села Поповка;
– пляж "Комсомольский" пгт Кегичевка;
– пляж пгт Эсхар;
– пляж в районе Чугуевского молокозавода;
– пляж на Печенежском водохранилище возле развилки дорог на село Мартовое – пгт Великий Бурлук.
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