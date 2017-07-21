Число "грязных" пляжей на Харьковщине удвоилось

Специалисты Харьковского областного лабораторного центра МОЗ обновили интерактивную карту нерекомендованных для купания пляжей. (Напомним, в начале недели в список "грязных" мест отдыха попали три пляжа.), передает dozor.kharkov.ua.

Читайте такжеКупаться запрещено: чем опасна гнилая вода для здоровья отдыхающихНа этот раз в список "грязных" пляжей попали:

– городской пляж города Красноград;

– пляж на пруду села Поповка;

– пляж "Комсомольский" пгт Кегичевка;

– пляж пгт Эсхар;

– пляж в районе Чугуевского молокозавода;

– пляж на Печенежском водохранилище возле развилки дорог на село Мартовое – пгт Великий Бурлук.