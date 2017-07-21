В Днепре владельцев собак обязали нацепить на них жетоны с информацией (видео)

13:27, 21 июля 2017
Экология
274

Городская власть стремится усилить ответственность владельцев собак.

Иллюстрация / REUTERS

На жетоне с QR-кодом будет находиться информация о прививке против бешенства и данные о хозяине. Считать данные можно обычным смартфоном.

Читайте такжеУченые: дружелюбие собак - следствие мутации их генома

Программу обращения с животными приняли городские депутаты весной. Таким образом мэрия хочет усилить ответственность владельцев собак.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #жетоны для собак#правила содержания собак в Днепре