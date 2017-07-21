В Днепре владельцев собак обязали нацепить на них жетоны с информацией (видео)

На жетоне с QR-кодом будет находиться информация о прививке против бешенства и данные о хозяине. Считать данные можно обычным смартфоном.

Читайте такжеУченые: дружелюбие собак - следствие мутации их генома

Программу обращения с животными приняли городские депутаты весной. Таким образом мэрия хочет усилить ответственность владельцев собак.